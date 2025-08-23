Nasce il Forno Brisa Stadio: “Un’apertura simbolica dell’amore per Bologna”

Bologna, 23 agosto 2025 – Non conoscere il Forno Brisa per un bolognese è difficile, forse impossibile. Una realtà che nasce dall’identità bolognese ed è finita per entrare nell’identità bolognese, da quando tra il 2013 e il 2014 Pasquale e Davide, due studenti universitari, hanno deciso di far lievitare le proprie idee. A dicembre del 2015 arriva la prima apertura in via Galliera. Poi un’altra e un’altra ancora: in tre anni si contano già tre forni. Ma, soprattutto, emerge un brand che fa della qualità e dell’autenticità degli ingredienti, della forza della tradizione locale e delle idee innovative verso il futuro i propri punti di forza. Gli anni passano e i locali crescono, fino ad arrivare a sei. La settima apertura avverrà indicativamente in ottobre, in un luogo che sta molto a cuore ai bolognesi e che farà entrare Forno Brisa ancora di più nel cuore dei bolognesi: lo storico Bar Stadio in via Andrea Costa, a uno sputo dal Dall’Ara.

Pasquale Polito, cofondatore di Forno Brisa, come si è arrivati alla settima apertura?

"Ho camminato per mesi e mesi davanti a quel locale e, parlando con tante persone, ho sentito racconti mitologici. Il resto è venuto da sé".

Qualche spoiler?

"Abbiamo pensato a come vorremo fosse il Forno Brisa per i prossimi 15 o 20 anni...".

E come sarà?

"Diciamo che rappresenta un’evoluzione e una spinta forte verso uno dei simboli di Bologna. Lo chiameremo ‘Forno Brisa Stadio’: sarà un’apertura simbolica per rappresentare il tifo per la città e non solo. In fondo, i nostri sono locali di relazione".

Cosa intende?

"Oggi il ruolo del panificio contemporaneo, o bakery insomma, è sociale. Starbucks diceva che ci sono la casa, il lavoro e poi c’è il terzo luogo. E penso che, in questa transizione, le imprese abbiano sempre più una responsabilità sociale".

Quali sono i vostri pilastri?

"Il pane, la caffetteria di filiera, il pranzo leggero, lo spuntino, l’aperitivo disimpegnato, cioè quello con pane, salame e un buon bicchiere di vino. E il mercato dell’ottima colazione si muove benissimo".

Quando è prevista l’apertura?

"Più o meno verso la fine di ottobre, ad autunno inoltrato".

Ma come nasce tutto questo?

"Ormai sono passati quasi 10 anni: il pane è stato il primo totem della filosofia, della politica, del lavoro sulla filiera che ci rappresentano. Tutto quello che per noi significa fare impresa responsabile: abbiamo definito il nostro confine, cioè quello di Bologna, e possiamo dire di aver fatto un percorso di esplorazione della città".

L’idea di aprire anche oltre le Due Torri c’è stata negli anni?

"Reputiamo indispensabili le radici e le relazioni. Questa città si può definire ‘promiscua’, perché è da sempre un crocevia, ma ha una sua identità fortissima. Abbiamo cominciato qui e abbiamo sempre pensato, piuttosto che fare un negozio a Parigi, a Milano o a New York, di voler mantenere il nostro piano di sviluppo della città. La nuova apertura rappresenta la fine di questo cerchio. Abbiamo creato il gruppo di cui Forno Brisa fa parte, ‘Breaders’, e nei prossimi anni cresceremo ancora per ‘andare’ in Europa, ma crediamo profondamente nella non replicabilità dell’identità dei luoghi".

In che senso?

"Il Forno Brisa è il Forno Brisa: se lo porti a Firenze, ad appena 35 minuti da qui, diventa già un’altra cosa".