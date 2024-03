Nasce il giardino dedicato alle biodiversità

Passo dopo passo verso un territorio sempre più ‘devoto’ al green e alla biodiversità. A San Lazzaro, ieri mattina, proprio in quest’ottica, è stato inaugurato il Giardino per la biodiversità Giorgio Celli alla presenza di istituzioni e tanti cittadini della zona. Si tratta di un’area verde di circa 3mila metri quadri tra la via Emilia e via Martiri delle Foibe e quanto inaugurato è il risultato di un’importante attività di recupero di una zona degradata il cui costo di circa 115mila euro è stato coperto grazie alla compensazione per attività estrattive della cava Molino di Russo.

Il giardino è attraversato da un percorso ciclopedonale e diviso in cinque aree tematiche dedicate a cinque habitat diversi tipici delle nostre colline: il bosco igrofilo, il giardino gessoso, una zona con alberi ad alto fusto, una zona a frutteto, un vigneto oltre ad una grande aiuola le cui piantine scandiranno il calendario annuale delle fioriture. Complessivamente sono stati messi a dimora cinquecento arbusti, cinquantaquattro alberi e quaranta piante di vite.

Ne parla, con soddisfazione, l’assessore comunale all’Ambiente Beatrice Grasselli che, con il primo cittadino Isabella Conti, ha varato il giardino con il taglio del nastro: "La realizzazione di una nuova area verde dedicata alla biodiversità nel pieno centro della città è un risultato importante per molteplici ragioni, dal miglioramento della qualità e della vivibilità dell’ambito urbano, dal contrasto agli effetti delle isole di calore, alla promozione del ruolo della natura nel generare bellezza e benessere".

L’assessore Grasselli, poi, aggiunge: "In particolare nel nuovo giardino sarà possibile ammirare un calendario annuale delle fioriture autoctone, riconoscere gli elementi tipici del paesaggio locale, come i Gessi, e la loro vegetazione e anche osservare nel corso dell’anno la presenza della piccola fauna e degli impollinatori che avranno la possibilità di trovare nel nuovo giardino un habitat importante.

Proprio nel rispetto di questi valori abbiamo ritenuto importante la scelta di aver intitolato l’area all’entomologo bolognese Giorgio Celli e preso l’impegno di intitolare nei prossimi mesi l’area verde nelle vicinanze a Edo Ansaloni per quanto di importante ha fatto per la sua città".