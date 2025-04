Nasce il nuovo centro di risposta. Picco di 300 chiamate in un’ora

Ben 3.500 chiamate al giorno, ma nei momenti di picco se ne possono raggiungere quasi 300 in un’ora. Non solo dal territorio bolognese, ma anche dalla provincia di Ferrara e da tutta la Romagna. Sono solo alcuni dei numeri presentati ieri all’inaugurazione della nuova Centrale Unica di Risposta 112, costruita ex-novo nell’area dell’ospedale Maggiore con un investimento da quattro milioni di euro. In tutto, 45 operatori formati per raccogliere e smistare le chiamate a seconda del tipo di emergenza. Nel dettaglio, da dicembre la ‘Cur’ ha già gestito 261.793 telefonate: il 31% sono state indirizzate all’emergenza sanitaria, il 29% alle Forze dell’Ordine e il 4% ai Vigili del Fuoco. Le restanti archiviate come inappropriate. Grazie alla sua funzione di filtro, la centrale riesce a decongestionare le sale operative specifiche di ciascun settore.

La piattaforma tecnologica, inoltre, è stata progettata in modo da garantire continuità operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. E la media di risposta alle chiamate si attesta intorno ai 4,5 secondi. "Un sistema efficace, tecnologicamente avanzato e con competenze molto elevate" ha sottolineato Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl bolognese. L’inaugurazione di ieri è stata anche l’occasione per affrontare alcuni importanti temi: in particolare, il reclutamento del personale sanitario e la questione degli alloggi.

Giorgia De Cupertinis