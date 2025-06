Nasce il pensatoio ‘Progetta Bologna’

Per ora è un pensatoio, aperto a ogni idea a prescindere dai partiti. Ed è "ancora prematuro" dire se diventerà una lista civica per le Comunali del 2027, ma la bocciatura della Giunta di Matteo Lepore è netta. Nasce con queste premesse il think tank ‘Progetta Bologna’, presentato ieri all’hotel ‘Il Guercino’.

A guidarlo è l’avvocato Ugo Lenzi, ma al suo fianco ci sono anche Maurizio Agostini, già presidente di Atc ai tempi di Guazzaloca, il liberale Quinto Leprai e il repubblicano Marco Pomponi, assieme all’antiquario e perito d’arte Pier Dario Santoro e anche al capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Benedetto. L’avventura di Guazzaloca, così come il tentativo fatto a suo tempo da Daniele Corticelli con La tua Bologna, sono i riferimenti da cui partire. "Ma è ora di andare anche oltre il civismo – prosegue Lenzi –. Serve aggregare le forze politiche intorno a un’ispirazione comune".