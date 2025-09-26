Nasce la Casa dell’acqua. Un litro a cinque centesimi

Una giornata speciale, quella di domani, sabato, per il territorio di Monghidoro. All’insegna della lotta allo spreco e all’uso dell’acqua in maniera sostenibile. Sabato 27 settembre, infatti, alle ore 11, presso il Largo Luigi da Palestrina, ovvero il parcheggio adiacente al municipio, si terrà l’inaugurazione della nuova Casa dell’Acqua di Monghidoro, luogo in cui la cittadinanza potrà rifornirsi al costo di solamente cinque centesimi al litro, per quel che riguarda l’acqua naturale, e di dieci centesimi al litro, per quella gassata.

A breve, poi, come già accennato dall’amministrazione comunale in altre occasioni ufficiali, verranno installati erogatori dell’acqua anche in municipio e all’interno delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Monghidoro.

Tutto questo è stato reso possibile grazie a un progetto, cofinanziato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (Atersir): un’iniziativa che è finalizzata al disincentivare la popolazione all’utilizzo della plastica. Il progetto deriva, infatti, dalla partecipazione del Comune di Monghidoro al bando promosso da Atersir volto alla riduzione dei rifiuti: un progetto che è stato finanziato con 21mila euro sui 32mila euro complessivi.

All’inaugurazione, con contestuale taglio del nastro davanti alla casetta dell’acqua, ci saranno gli amministratori del Comune di Monghidoro, e sarà presente anche il direttore generale di Atersir, Vito Belladonna.

L’amministrazione, come ha specificato anche la sindaca di Monghidoro, Barbara Panzacchi, sulla propria pagina social, invita a partecipare tutta la cittadinanza di modo anche da apprendere le modalità con le quali si potrà attingere l’acqua e il corretto funzionamento del dispositivo. Così si è espressa la prima cittadina, Barbara Panzacchi: "Le case dell’acqua sono un vera e propria ricchezza per tutta la comunità e garantiscono diversi vantaggi: promozione dell’uso dell’acqua pubblica, riduzione del consumo di plastica e dei relativi costi di smaltimento, sensibilizzazione verso un consumo più sostenibile, anche per le giovani generazioni, installando gli erogatori anche dentro tutti gli ordini scolastici del nostro istituto. Offre, inoltre, numerosi vantaggi anche sul controllo di qualità, poiché l’acqua è soggetta a rigorosi accertamenti chimici e batteriologici, garantendo sicurezza e potabilità".

Zoe Pederzini