Nasce la Commissione per la qualità del paesaggio

Una nuova commissione nella Bassa bolognese. Presso i Comuni di Minerbio e Baricella è stata istituita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio che ha iniziato il suo operato con il nuovo anno.

I compiti, la composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dai Regolamenti Urbanistici Edilizi vigenti dei duei Comuni. Con delibera di Giunta del luglio scorso sono stati nominati, a seguito di una selezione pubblica, i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio attualmente in carica. I referenti della segreteria della Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio sono il geometra Serena Pezzoli e il geometra Eleonora Minarini del Comune di Minerbio. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (Cqap), in carica fino al 2027, si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese. L’ordine del giorno delle pratiche da sottoporre alla Commissione è redatto a cura della segreteria della Cqap e la sua visualizzazione può essere effettuata tramite pagina web dei Comuni e l’accesso è libero, non richiede password. Dopo l’esame di una pratica da parte della Commissione, i pareri formulati sono integralmente consultabili dagli interessati (intestatari e progettisti) sul sito web del Comune. La Giunta del Comune di Minerbio (comune capofila) ha preso atto dell’aggiornamento della "Dichiarazione di indirizzo" elaborata dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, attualmente insediata.