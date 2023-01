Nasce la comunità energetica Incontro pubblico alla Filanda

Oggi alle 21 alla Casa per la pace Filanda, alla Croce di Casalecchio, si riunisce la comunità solare che nella cittadina sul Reno costituisce un’associazione no profit promossa dal Comune per promuovere e incentivare il risparmio energetico e la produzione di energia da fonte rinnovabile. Intervengono il presidente della comunità solare di Casalecchio Francesco Degli Esposti e il professor Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna e presidente dell’associazione che riunisce le comunità solari, ovvero cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Solo nel 2021 la legge ha riconosciuto queste comunità assegnando loro fondi di incentivazione nazionale.