Nasce la Fondazione per l’abitare: "Recuperiamo gli alloggi sfitti"

Il Comune lo aveva già annunciato, entro primavera sarà tutto pronto. Nasce la Fondazione di partecipazione Abitare Bologna. Gli obiettivi principali sono aggredire il patrimonio immobiliare sfitto, vista la crisi abitativa e la grande richiesta di appartamenti, e coinvolgere 800-900 alloggi (pubblici e privati) per contratti di locazione a canone concordato, con vantaggi per i proprietari. "Tutto questo in un contesto nazionale privo di norme – puntualizza la vicesindaca Emily Clancy –: i Comuni stanno facendo uno sforzo incredibile sulle politiche per la casa".

Palazzo d’Accursio presenta anche una indagine che stima come siano tra 13.000 e 15.000 gli appartamenti non utilizzati (circa il 6% dei 230.000 accatastati). Ecco perché, attraverso gli incentivi, la Fondazione crede di poter avviare almeno 400 contratti con locatori privati che, sommati a quelli pubblici (altri 400), arriverebbero a 800-900 alloggi.

L’investimento iniziale è di quasi 5 milioni di euro, "per lo più derivanti da risorse Pon Metro" spiega Clancy. La Fondazione sarà guidata da un’Assemblea dei soci e un Consiglio di amministrazione formato da un rappresentante per ciascuno dei tre soci fondatori (Comune, Asp e Città metropolitana). Il patrimonio iniziale, versato in parti uguali dai tre enti, è di 150mila euro. Il Cda dovrà decidere le condizioni di ammissione di membri ordinari e sostenitori (comprese le quote annuali). Hanno già manifestato interesse a partecipare Acer, Ergo e il Forum del Terzo settore, così come la Curia, Confindustria e l’Universitá.

L’agenzia per l’abitare avrà anche una sede fisica e sarà assunto personale per andare a intercettare i privati proponendo gli incentivi, che vanno da una garanzia contro il rischio di morosità del conduttore (fino a 12 mensilità) a "servizi chiavi in mano", come la stipula dei contratti e una consulenza legale. La Fondazione potrà anche erogare un contributo a fondo perduto fino a 6.000 euro per interventi di manutenzione. E il Comune sta studiando "vari strumenti di agevolazione per i proprietari che, disponendo di un alloggio sfitto o destinato ad affitti turistici, intendano locarlo a canone concordato tramite la Fondazione". "Pensiamo che la Fondazione possa dare una scossa alla crisi abitativa – chiude Clancy –: questa è forse l’azione più rilevante mai messa in campo a sostegno della locazione".