Nasce l’albo delle associazioni, aperte le iscrizioni in Comune: "Permetterà di accedere ai fondi"

Nasce, per la prima volta a Baricella, l’albo delle associazioni. La comunicazione è arrivata tramite il sito del Comune dove si legge: "Si possono iscrivere gli Enti del Terzo Settore, iscritti all’Albo Unico Nazionale del Terzo Settore, le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte all’Albo Unico Nazionale del Terzo Settore, le forme associative senza scopo di lucro e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente. Tanti i motivi per cui entrare a far parte di questa nuova realtà di gruppo: favorisce un ruolo attivo delle associazioni nella vita cittadina e riconosce l’attività svolta da ogni associazione da parte del Comune di Baricella nel reciproco rispetto e autonomia; permette alle associazioni di compartecipare più agevolmente alla programmazione delle attività del Comune di Baricella, anche eventualmente in sinergia con le Consulte del territorio di riferimento; permette di accedere in via prioritaria a contributi e ai vantaggi economici così come disposto dai regolamenti comunali vigenti in materia e dalla normativa; promuove e rinsalda momenti di confronto tra le associazioni e tra le associazioni e l’amministrazione".

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente con apposito modulo predisposto e reperibile sul sito, firmato dal legale rappresentante o dal presidente dell’associazione. Il modulo deve essere accompagnato da una copia dello statuto o atto costitutivo. In caso di rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello regionale o nazionale è necessario allegare copia dello statuto dell’associazione nazionale o regionale e documentazione comprovante l’iscrizione o affiliazione alla stessa rappresentanza locale; attribuzione del codice fiscale o partita Iva; fotocopia non autenticata di documento di identità del presidente o legale rappresentante. Il tutto va poi consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o per mail a: comune.baricella@cert.provincia.bo.it. La domanda di iscrizione all’albo dovrà essere presentata entro il 29 febbraio.

Zoe Pederzini