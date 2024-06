Nasce ‘Marte’, il museo dell’arte di Monzuno

Un nuovo museo nella sede del Municipio di Monzuno per censire e mettere a disposizione di turisti e cittadini tutte le opere ricevute in dono dal Comune, da parte degli artisti che hanno abitato o fatto visita alla cittadina appenninica nel corso degli anni. Le opere in mostra sono 318. "Monzuno è un comune fortunato perchè, ormai da oltre 70 anni, è punto di riferimento degli artisti bolognesi. L’iniziativa, che mira a conservare correttamente e rendere fruibile un patrimonio di grande valore, fa del Comune un centro culturale tra i più importanti dell’Appennino Bolognese nel settore artistico, elemento che lo rende attrattivo per gli amanti delle arti pittoriche, della fotografia e della scultura" afferma il sindaco di Monzuno, Bruno Pasquini.

"Dopo lungo tempo, personalmente dedicato a catalogarle e archiviarle insieme al vicesindaco e assessore alla Cultura Ermanno Pavese ci siamo chiesti: e ora cosa ne facciamo?" si è chiesta la curatrice della mostra, l’artista Letizia Rostagno. Il Marte è stata la risposta naturale. Non volevamo - aggiunge - che le opere tornassero ad abitare gli archivi, e così abbiamo trovato spazio negli uffici aperti al pubblico del Comune. È partita l’operazione di allestimento delle opere in tutti gli spazi disponibili, fruibili dalla cittadinanza, con un’operazione che mi azzarderei a definire di arte pubblica e che ha visto direttamente il coinvolgimento nella scelta delle opere di chi in quegli uffici lavora e che ne sarà il principale fruitore. L’operazione si è ripetuta anche per quanto riguarda la sede di Vado", specifica Rostagno.

Ad inaugurare l’importante iniziativa, oltre alle rappresentanze istituzionali comunali, anche Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Bologna Welcome. "Ho tenuto ad essere presente all’inaugurazione di un’esposizione museale davvero creativa, capace di tenere insieme arte e civismo, con l’intuizione di abbellire gli uffici comunali aperti al pubblico, esponendo opere che potranno parlare sia a chi si recherà in queste stanze per una pratica, sia a chi vorrà entrare in queste stanze perché attratto dalla fruizione artistica e dall’esperimento culturale che il Marte costituisce- afferma Ravaglia. Siamo davanti a un’iniziativa che ha una componente di originalità notevole: il museo è concepito come uno spazio diffuso, non a sé stante, ma calato nel cuore vita civica della città".

Monzuno non è nuova a iniziative di valore che mettono al centro l’arte: "tanti sono gli artisti che sono passati di qui e qui sono presenti alcuni dei punti di riferimento dell’arte sul territorio montano, penso alla pinacoteca Bertocchi-Colliva.

L’iniziativa potrà contribuire al turismo in montagna? "Dobbiamo concepire per il nostro appennino un turismo di qualità. Questi territori non potranno mai competere con le aree del turismo mainstream, ma per chi cerca tempi di vita distesi, relax, qualità del cibo e delle relazioni, esperienze all’aria aperta, trovare anche cultura e arte è certamente un plus di grande valore e in questa direzione va il Marte, la cui presenza sul territorio sarà integrata dalle iniziative culturali di pregio promosse a livello locale.

A Bologna occorre differenziare le offerte per intercettare fasce di pubblico differenti, la montagna ha grande potenziale su chi ama il turismo lento e la qualità di vita. La vitalità che esprimono iniziative di questo tipo di questo tipo dà fiducia, a Monzuno c’è una comunità viva, con una sua vita culturale e con voglia di fare".