Nasce ’Nuove tradizioni’, linea di pasta fresca

Gruppo Fini lancia la nuova linea di pasta fresca ripiena "Nuove Tradizioni" pensata per stimolare la curiosità del consumatore a tavola. Sette ricette che prendono ispirazione dal patrimonio gastronomico regionale italiano. Fini, brand di pasta fresca con oltre 110 anni di storia, vanta nel suo pastificio in provincia di Modena una produzione di oltre 4 milioni di chilogrammi annui e nel 2022 ha rilanciato la sua gamma di pasta fresca ’Antica bottega’ all’insegna del gusto e dell’italianità dei sapori. Ben 11 ricette tipiche della tradizione emiliana e italiana che racchiudono un profondo legame con il territorio, da cui provengono la gran parte degli ingredienti e delle ricette. "Il nostro obiettivo è di portare nella vita di tutti i giorni il gusto dell’autenticità, che per noi vuol dire fare le cose fedeli all’originale, ricercando ciò che è più genuino e naturale possibile, secondo l’autentico saper fare emiliano che ci contraddistingue", ha dichiarato Luigi Famulari, Chief Marketing officer del Gruppo Fini.