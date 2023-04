Nasce piazzetta Guazzaloca La figlia Grazia: "Un vero civico L’omaggio da sinistra vale di più"

di Rosalba

Carbutti

"Potremo finalmente ritrovarti dove sei sempre stato, in mezzo ai bolognesi". Parole dolci, di una figlia al padre, quelle di Grazia Guazzaloca, nel giorno in cui il sindaco Matteo Lepore annuncia la decisione di intitolare la piazzetta dell’Orologio all’ex sindaco protagonista del ribaltone del 1999.

La decisione di ricordare suo padre da parte di un sindaco di sinistra l’ha sorpresa?

"In questi mesi ci siamo parlati tante volte con Lepore che si è mostrato sempre disponibile. Ne sono molto orgogliosa. E l’orgoglio deriva dal fatto che la decisione sia arrivata proprio da un sindaco di sinistra. Questa è la dimostrazione che mio padre era davvero una figura trasversale".

Quando sono iniziati i contatti per intitolare la piazzetta dell’Orologio?

"Io e la mia famiglia iniziammo la chiacchierata con l’ex sindaco Virginio Merola. E anche se eventualmente avesse vinto la destra, volevamo che fosse, comunque, un sindaco di sinistra a prendere questa decisione per evitare che sorgessero questioni politiche che delegittimassero la scelta".

Suo padre, se potesse vedere la targa, come l’accoglierebbe?

"Ne sarebbe molto contento. Lo desiderava. E il luogo prescelto con il sindaco, gli sarebbe piaciuto. A pochi passi dal Comune, da piazza Maggiore, dal bar dove faceva colazione tutte le mattine. I bolognesi sapevano di poterlo trovare lì. Credo sia un bel posto dove poter passare a salutarlo".

Un’intitolazione che arriva a sei anni dalla sua scomparsa.

"È davvero importante. Un riconoscimento che non c’è stato sempre quando era sindaco, penso solo al periodo doloroso dell’’inchiesta (sull’affare Civis, da cui venne pienamente scagionato, ndr). Mio padre lo ripeteva spesso: ’Mi toccherà morire perché mi riconoscano quanto fatto’".

Lepore ha ricordato il suo civismo: "Civico è chi ama la città e per essa si sacrifica, Guazzaloca lo fu pienamente".

"Come dicevo, il fatto che lo dica un primo cittadino che ha fatto del suo essere di sinistra il suo biglietto da visita, è il segnale del lavoro di mio padre per il bene della città".

Guazzaloca si ricorda per aver espugnato Bologna alla sinistra. Per lei qual è stata la vera cifra del suo mandato?

"L’ascolto dei cittadini. Ciò che faceva o decideva non era frutto di ragionamenti prettamente politici. Penso alle nomine o alla nascita di Hera. Era civico e ha governato da civico".

C’è un episodio in particolare che ricorda di quegli anni?

"Le passeggiate con papà per strada: non riuscivamo a fare più di due passi. Lo fermavano, gli davano la mano, gli raccontavano qualcosa. Da allora nessun sindaco ha avuto quello stesso rapporto coi cittadini. Ma ho anche il ricordo terribile dell’omicidio del professor Marco Biagi. Fu un momento durissimo, mio padre l’ha vissuto con dolore e partecipazione. Per questo, appena è stata confermata la notizia dell’intitolazione di piazza dell’Orologio, ho subito avvertito Marina Biagi, la moglie del professore".

Il civismo non ha mai più sfondato in città. Crede che ci sarà spazio in futuro?

"Lo spazio ci sarebbe. L’offerta politica in questo momento così polarizzata ha molte lacune. Un peccato visto che, soprattutto nelle amministrazioni, ci sarebbe molto bisogno di figure civiche come la sua, con la sua indipendenza, la sua voglia di fare bene. Ma non vedo molto all’orizzonte. E un altro ribaltone lo vedo difficile".

Questa destra, oggi al governo, gli sarebbe piaciuta?

"Mi dispiace se ci saranno polemiche, ma non penso proprio".