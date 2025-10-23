L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione ToyotaTentato sequestroMiliardario PignataroAeroporto Bologna inchiestaMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaNasce Riuso Lab. Un portale sul sito Hera per dare agli oggetti una seconda vita
23 ott 2025
JASMINE CATANESE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Nasce Riuso Lab. Un portale sul sito Hera per dare agli oggetti una seconda vita

Nasce Riuso Lab. Un portale sul sito Hera per dare agli oggetti una seconda vita

Promuovere l’economia circolare e la riparazione: è questo l’obiettivo di ‘Riuso Lab’, progetto del Gruppo Hera promosso dal Comune con...

Promuovere l’economia circolare e la riparazione: è questo l’obiettivo di ‘Riuso Lab’, progetto del Gruppo Hera promosso dal Comune con...

Promuovere l’economia circolare e la riparazione: è questo l’obiettivo di ‘Riuso Lab’, progetto del Gruppo Hera promosso dal Comune con...

Promuovere l’economia circolare e la riparazione: è questo l’obiettivo di ‘Riuso Lab’, progetto del Gruppo Hera promosso dal Comune con Cna, Confartigianato e Confesercenti. Il progetto si concretizza in un nuovo spazio digitale (sul sito di Hera) con mappe per trovare artigiani, negozi dell’usato e consigli per allungare la vita degli oggetti. L’iniziativa punta a dare una seconda occasione ai beni, riducendo i rifiuti e valorizzando le attività locali. L’appuntamento è per sabato in piazza Lucio Dalla, dalle 15,30 alle 22, con scambio di abiti, accessori, libri e giocattoli in buono stato. La giornata prevede anche laboratori di riparazione e riciclo creativo a cura delle associazioni, aperitivo e dj set. "Questi sono atti concreti che insieme fanno la differenza – spiega l’assessore ai lavori pubblici Simone Borsari –. L’oggetto che acquista nuova vita è una storia nuova che evita di gravare sull’ambiente. Grazie all’impegno della comunità, Bologna ha raggiunto il 72% di raccolta differenziata, attestandosi tra le prime città metropolitane". "Siamo tra i primi a creare una piattaforma che mette in comunicazione chi ha bisogno di riparare un oggetto e chi può farlo", dice Giulio Renato, direttore centrale servizi ambientali di Hera. Per Carlotta Ranieri di Cna, "questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la sostenibilità e la sensibilizzazione di persone che lavorano nell’artigianato". Soddisfazione anche da Micaela Utili di Confartigianato: "Felici di aderire al progetto, il portale è coerente con la nostra visione". Sulla dimensione sociale ha insistito Alberto Aitini, responsabile sviluppo di Confesercenti: "Ognuno di noi deve ripensare al rapporto con gli oggetti, provare ad avere un senso di responsabilità diverso rispetto all’utilizzo e al riutilizzo degli oggetti". A coronare il lancio, lo Swap Party annunciato da Giorgia Stancari, responsabile servizi ambientali Hera per Bologna: "Dobbiamo migliorare sempre, accompagnando i cittadini".

Jasmine Catanese

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata