Nasce Riuso Lab. Un portale sul sito Hera per dare agli oggetti una seconda vita

Promuovere l’economia circolare e la riparazione: è questo l’obiettivo di ‘Riuso Lab’, progetto del Gruppo Hera promosso dal Comune con Cna, Confartigianato e Confesercenti. Il progetto si concretizza in un nuovo spazio digitale (sul sito di Hera) con mappe per trovare artigiani, negozi dell’usato e consigli per allungare la vita degli oggetti. L’iniziativa punta a dare una seconda occasione ai beni, riducendo i rifiuti e valorizzando le attività locali. L’appuntamento è per sabato in piazza Lucio Dalla, dalle 15,30 alle 22, con scambio di abiti, accessori, libri e giocattoli in buono stato. La giornata prevede anche laboratori di riparazione e riciclo creativo a cura delle associazioni, aperitivo e dj set. "Questi sono atti concreti che insieme fanno la differenza – spiega l’assessore ai lavori pubblici Simone Borsari –. L’oggetto che acquista nuova vita è una storia nuova che evita di gravare sull’ambiente. Grazie all’impegno della comunità, Bologna ha raggiunto il 72% di raccolta differenziata, attestandosi tra le prime città metropolitane". "Siamo tra i primi a creare una piattaforma che mette in comunicazione chi ha bisogno di riparare un oggetto e chi può farlo", dice Giulio Renato, direttore centrale servizi ambientali di Hera. Per Carlotta Ranieri di Cna, "questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la sostenibilità e la sensibilizzazione di persone che lavorano nell’artigianato". Soddisfazione anche da Micaela Utili di Confartigianato: "Felici di aderire al progetto, il portale è coerente con la nostra visione". Sulla dimensione sociale ha insistito Alberto Aitini, responsabile sviluppo di Confesercenti: "Ognuno di noi deve ripensare al rapporto con gli oggetti, provare ad avere un senso di responsabilità diverso rispetto all’utilizzo e al riutilizzo degli oggetti". A coronare il lancio, lo Swap Party annunciato da Giorgia Stancari, responsabile servizi ambientali Hera per Bologna: "Dobbiamo migliorare sempre, accompagnando i cittadini".

Jasmine Catanese