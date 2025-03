Nasce ‘Spazio di Agitazione’. Occupazione a palazzo Hercolani. Dieci anni fa la fine dell’Aula C

L’Aula C è ormai un ricordo che si perde nel tempo. Ma da ieri palazzo Hercolani ha di nuovo una sua occupazione. La firmano gli studenti di Luna, collettivo universitario costola di Làbas che nell’aula intitolata a Emma Pezemo, la studentessa camerunense uccisa, fatta a pezzi e buttata in un cassonetto dal fidanzato, hanno creato lo ‘Spazio di Agitazione’. "Un presidio in università – scrivono gli attivisti – per costruire un nuovo luogo di confronto e discussione per la comunità universitaria, e per attivarsi di fronte a un governo sempre più aggressivo".

Ieri mattina, gli attivisti hanno organizzato un pranzo sociale all’aula studio, che dà sul cortile. E, nel pomeriggio, si è tenuta un’assemblea di presentazione del nuovo spazio. Che nasce con due obiettivi polemici principali, "i tagli di oltre 1,2 miliardi di euro all’università pubblica e una riforma, voluta dalla ministra Bernini, che prevede ulteriore precarizzazione di chi lavora nel sapere – scrivono ancora da Luna – e il Ddl Sicurezza, un attacco generale al dissenso e al conflitto sociale che prevede, con l’art. 31, l’obbligo per gli atenei di fornire i dati della comunità universitaria ai servizi segreti". Uno spazio, insomma, dove i ragazzi vogliono costruire la mobilitazione studentesca, "per dare una spinta nel costruire una reale opposizione sociale al governo".

La nuova occupazione universitaria oggi si presenta come spazio di discussione politica. Agli albori, nel 1989, anche l’Aula C era nata così. Poi, una lunga scia di declino, terminata con gli ultimi ‘inquilini’ anarchici, che ne avevano fatto uno spazio di ’proprietà privata’, snaturandone il senso e vietandone l’accesso agli studenti. Quell’avventura si era conclusa l’11 maggio del 2015, con il sequestro disposto dalla Procura eseguito dalla Digos. Ora la storica e controversa aula di palazzo Hercolani è tornata uno spazio in seno all’Ateneo. Il locale intitolato nel 2022 a Emma, invece, inizia adesso la sua esperienza. "È arrivato il tempo di alzare la testa e mobilitarci – l’annuncio degli studenti di Luna – saremo in piazza quando il Ddl Sicurezza andrà a votazione in Senato, saremo dentro e fuori le aule universitarie, ma soprattutto saremo, da oggi in poi, a Palazzo Hercolani per costruire insieme lo Spazio di Agitazione".