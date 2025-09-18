Nasce start-up dedicata alla nuda proprietà

In Emilia-Romagna gli over 65 rappresentano oltre il 24% della popolazione. Molti vivono soli, con una pensione ridotta e una casa di proprietà: una combinazione che apre nuove riflessioni su come affrontare l’invecchiamento. Tra le soluzioni ancora poco conosciute – ma in crescita (+7% negli ultimi mesi del 2024) – c’è la vendita della nuda proprietà, ovvero la possibilità di vendere la propria casa mantenendone l’usufrutto per tutta la vita, ottenendo liquidità immediata senza rinunciare a viverci. "Molte famiglie cercano risposte pratiche per sostenere le spese quotidiane – spiega Marco Parazza (foto) esperto nel campo immobiliare e fondatore della neo start-up MP Nuda Proprietà –, o per aiutare figli e nipoti, ma senza svendere il proprio patrimonio. La nuda proprietà può essere una strada percorribile, se spiegata con chiarezza e trasparenza". E’ da queste considerazioni che nasce a Bologna MP Nuda Proprietà, "la nuova start-up – spiega una nota – interamente specializzata nella nuda proprietà, con l’obiettivo, tra gli altri, di divulgare informazioni utili e corrette su questo strumento ancora poco conosciuto, spesso circondato da diffidenza o disinformazione".