Nasce un nuovo ‘Giardino segreto’. Crocevia di arti, storie e narrazione

Fiorisce domani alle 18, con la presentazione del romanzo L’amore assaje di Francesca Benvenuto che ne parlerà insieme con Carlo Lucarelli, Il giardino segreto.

Un crocevia dinamico di storie, arti e narrazione in cui ogni incontro diventa occasione di dialogo e scoperta. Ha un po’ il sapore di certe avventure culturali che nascevano negli anni Ottanta e Novanta, questo ‘momento’ di dialoghi che nasce all’interno di uno spazio/associazione un po’ anticonformista, ovvero Capire!, in via Borgonuovo 3/c, la cui biografia parla di caffè letterario e laboratorio di gusti che non ama "il consumismo, gli spritz, la mala educazione e la fretta".

Del resto Il giardino segreto, ispirato al celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett – che narra il processo di maturazione di due fanciulli, Mary e Colin, grazie alle cure da essi fornite a un un giardino circondato da mura che anni prima era stato teatro di un grave incidente e per questo a lungo inaccessibile – ha già un programma con interventi che ci riportano una generazione di scrittori, artisti, musicisti, attori, con radici in quei decenni.

L’idea è quella di riunirsi per raccontare, ascoltare e interpretare il mondo. Che in effetti, va detto, va ascoltato, capito, elaborato più che mai, anche attraverso persone che hanno inseguito un sogno creativo e ce l’hanno fatta, ma che oggi hanno forse necessità di trovare un approdo in una Bologna un po’ carente di spazi.

L’8 ottobre arriva Jonny Costantino con Piressia (Wojtek Edizioni) e Antonio Moresco, il 16 Daniele Brolli con Lo sconosciuto. Le nuove avventure (Sergio Bonelli Editore) ed Enrico Fornaroli, il 26 ottobre c’è Alessandro Prezioso, il 5 novembre Saba Anglana con La signora Meraviglia (Sellerio), in dialogo con l’editor Chiara Belliti che in questa avventura de Il giardino aegreto è una delle "attiviste".

L’ 11 novembre Maurizio Matrone presenta con Vita di Gisella Vasini (Incontri Editrice) conSilvia Evangelisti e il 25 novembre Lorenzo Mattotti (che ha creato il logo della serata) presenta ilnuovo libro edito da Logos con Enrico Fornaroli e Simona Vinci.

Lunedì sera l’incontro sarà accompagnato dalla performance musicale dell’Amarcord Quartet formato da Igor Macchia (piano e voce), Alfeo Pacher (fisarmonica), Riccardo Pittau (tromba), Federico Magazzeni (contrabbasso) con sonorità balcaniche, klezmer, dixieland e atmosfere oniriche ispirate a Nino Rota. Prenotazioni – tessera giornaliera 5 euro – online sul sito faredelcapire.it.