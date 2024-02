Nasce una galleria d’arte a cielo aperto

Nei giorni scorsi, Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, accompagnato da Daniele Maestrami, presidente Confcommercio Ascom di Monzuno e dell’associazione Viva il Verde e dal consigliere Regionale Marco Mastacchi, hanno visitato il percorso Bologna Montana Art Trail, itinerario d’arte di circa 100 chilometri dedicato sia a escursionisti di trekking, bike o a cavallo, sia agli amanti di arte, eventi, concerti, laboratori, benessere, tutte attività fruibili in un contesto naturale straordinario.

Il percorso - che attraversa i territori dei comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro - è un anello di grande bellezza naturale, paesaggistica e storica che collegherà decine di sculture, opere di ‘land art’ di grandi dimensioni installate lungo l’itinerario e realizzate da artisti in loco solo con elementi naturali.

Lungo il tracciato di “BOM Art Trail”, già dall’anno scorso, sono state realizzate e installate le prime 5 opere, mentre nel 2024 il programma prevede di arricchire il percorso con altre 10 opere, realizzate da artisti italiani e internazionali. Il progetto, nell’arco di 3-4 anni, porterà all’installazione di oltre 50 sculture, per dare vita ad un percorso d’arte unico al mondo: una ‘galleria a cielo aperto’ lunga circa 100 chilometri in un contesto naturale selvaggio e incontaminato. L’assessore Mauro Felicori ha molto apprezzato il progetto ed ha espresso la volontà da parte della Regione di sostenerlo, incoraggiando a sviluppare e ampliare un’idea originale e di assoluta qualità che potrà diventare un’eccellenza in più su cui fondare la promozione della nostra montagna.

L’inaugurazione ufficiale del percorso ’Bologna Montana Art Trail’ si terrà l’1 giugno, primo giorno del Festival Bologna Montana Evergreen Fest, in programma dal 1° al 9 giugno 2024, e durante il quale artisti nazionali e internazionali saranno impegnati nell’allestimento delle nuove 10 sculture. Durante l’estate - da metà giugno a metà settembre - poi, sarà programmato un calendario di attività da tenersi lungo il percorso, in prossimità delle opere: concerti, rappresentazioni, esposizioni, laboratori, momenti dedicati a benessere psicofisico, aperitivi ecc.