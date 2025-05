Nasconde in casa 300 grammi di droga, 36enne finisce in manette

Calderara di Reno (Bologna), 15 maggio 2025 - Erano andati a casa di un diciannovenne alla ricerca di ansiolitici e ricette contraffatte e invece i carabinieri, durante la perquisizione dell'appartamento, hanno trovato 300 grammi di droga in possesso di un trentaseienne che, per questo motivo, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i militari della stazione di Calderara sono andati a casa del diciannovenne per una perquisizione, alla ricerca di ansiolitici e ricette contraffatte. I carabinieri, però, quando si sono presentati a casa del ragazzo, sono stati accolti dalla madre e informati che il figlio non era in casa perché ricoverato in una struttura sanitaria.

I militari dell'Arma hanno proseguito ugualmente alla perquisizione della camera del diciannovenne, che il ragazzo condivideva con un trentaseienne italiano, già noto alle forze dell'ordine e presente in casa.

Quest'ultimo, anche se estraneo alla vicenda degli ansiolitici e delle ricette contraffatte, è finito nei guai in quanto i carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 300 grammi di droga, tra marijuana e cocaina, una bilancino di precisione e 1.200 euro in contanti.

Il trentaseienne è stato così arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacente.