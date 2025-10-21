Nasconde in casa hashish e cocaina, arrestato 37enne a Bologna

Bologna, 21 ottobre 2025 – Hashish, cocaina e un taser. È quanto conservava in casa un uomo di 37 anni, residente in provincia, già sospettato dai carabinieri di nascondere droga nella sua abitazione. Sospetti che hanno trovato conferma dopo un controllo e che hanno portato all'arresto del trentasettenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma avevano già messo l'uomo sotto la lente e per questo motivo lo hanno fermato e identificato mentre si allontanava da casa a bordo della sua auto. Il trentasettenne è stato perquisito e lo stesso è avvenuto all'interno della sua abitazione.

In casa i carabinieri hanno trovato, all'interno di un mobile della cucina, quattro panetti di hashish per un totale di 400 grammi, circa 10 grammi di cocaina, contenuti in una bustina di plastica, una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione, tre coltelli con tracce di sostanza stupefacente e un taser di colore nero.

Tutta la droga e il materiale sono stati sequestrati mentre l’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura è stato portato in carcere.