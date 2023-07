Nasconde la droga al bar Arrestato un operaio

Era seduto in una zona un po’ nascosta di un bar, vicino alle macchinette del videopoker, quando, all’arrivo dei carabinieri, ha passato velocemente il suo zaino al barista chiedendogli di tenerlo nascosto dietro al bancone. Ma i militari della stazione San Ruffillo, che insieme all’unità cinofila della polizia municipale stavano svolgendo un servizio sul territorio, vedendo la scena, lo hanno subito controllato.

È successo venerdì scorso, poco dopo le 20, in zona San Donato. Un uomo, operaio di 61 anni di origine campana ma residente a Bologna, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 690 euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 e 20 euro, oltre a un coltello a serramanico con una lama di circa 10 centimetri. Non solo, durante il controllo, i carabinieri hanno trovato all’interno dello zaino, che aveva precedentemente nascosto dietro al bancone del bar con l’aiuto del barista, due ovuli di hashish del peso di circa 21 grammi e un involucro contenente cocaina del peso di 3 grammi. I militari hanno poi controllato anche il locale, trovando altra sostanza stupefacente nascosta nel cestino della spazzatura: si tratta di cinque palline termosaldate di cocaina per un peso totale di un grammo.

Il sessantunenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, ha confessato di aver buttato la droga per paura del controllo. Dopo la perquisizione, lo spacciatore di origine campana è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Ora, in attesa del processo che verrà celebrato con rito direttissimo, il sessantunenne, su disposizione della Procura, si trova agli arresti domiciliari.

c. c.