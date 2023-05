Nasconde la marijuana in casa, 45enne denunciato per spaccio

Scatta la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ai danni di un cittadino italiano quarantacinquenne. L’uomo è stato trovato in possesso, all’interno della propria abitazione, di un vasetto contenente 50 grammi di marijuana.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di un condomino che abita nello stesso palazzo del pusher.

La palazzina nella quale vive il quarantacinquenne e al cui interno è stato trovato il vasetto contenente i 50 grammi di sostanza stupefacente si trova in via Pasubio.

Sempre all’interno dei servizi di controllo mirati al contrasto dell’attività di spaccio sul territorio, gli agenti delle volanti hanno anche segnalato un tunisino trentenne. L’uomo è stato controllato all’interno del parco della Montagnola e trovato in possesso di circa due grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione solo per uso personale.