Nascondeva coca nei cestini: arrestato

Un altro caso di spaccio di sostanze stupefacenti a Bologna. Siamo in via dei Lapidari dove, nei giorni scorsi, le volanti della polizia, a seguito di una segnalazione arrivata sull’app Youpol, sono intervenute per dei controlli nella zona. Gli operatori della squadra mobile, una volta giunti sul posto, hanno notato la presenza sospetta di un uomo che, a bordo della sua bici, nascondeva degli involucri in corrispondenza di alcuni cestini. Si tratta di un marocchino classe 1990, già gravato da precedenti di polizia. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di cocaina, suddivisa in piccole dosi, e 945 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e ora si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.