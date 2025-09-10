Nascondeva la droga sotto la panchina del parco: preso un altro pusher in Bolognina

Bologna, 10 settembre 2025 – Un controllo mirato della polizia contro lo spaccio nei quartieri Bolognina e Navile si è concluso con un arresto e un importante sequestro di droga. Nel pomeriggio di ieri, infatti, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato un giovane di 28 anni, di origine marocchina, trovato in possesso di cocaina e hashish pronti per lo spaccio. L’operazione ha portato al sequestro complessivo di oltre 1 etto di cocaina, quasi mezzo chilo di hashish e diverse migliaia di euro in contanti.

Secondo il racconto dei poliziotti della Questura, l’attività investigativa è scattata durante un servizio di osservazione in zona giardini Nilde Iotti, dove i poliziotti in borghese hanno notato i movimenti sospetti del giovane. L’uomo è stato visto recuperare un involucro nascosto sotto una panchina e avvicinarsi poco dopo a un’auto parcheggiata in via Don Bedetti. Dopo un rapido scambio con la persona a bordo, il sospettato è tornato verso la panchina, probabilmente per ricollocare la droga rimasta.

A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccando il ragazzo e trovandogli addosso 265 euro in contanti, un telefono cellulare e un mazzo di chiavi. Sotto la panchina è stato trovato un pacchetto contenente 10 dosi di cocaina, circa 12 grammi, fissato con calamite alla struttura in ferro. Si trattava dello stesso tipo di sostanza appena ceduto all’acquirente, un ulteriore indizio dell’attività di spaccio in corso.

Le indagini sono poi proseguite con la perquisizione dell’abitazione del giovane, non lontano dal parco. All’interno di un trolley nascosto nell’armadio, i poliziotti hanno trovato cinque panetti di hashish per un totale di 465 grammi, 13 dosi di cocaina dal peso complessivo di 109 grammi e 4.660 euro in banconote di diverso taglio. Oltre alla droga e al denaro, nell’appartamento erano presenti cellophane, bilancini di precisione, forbici e accendini, tutto il necessario per confezionare le dosi da immettere sul mercato.

Il ragazzo, fino a ieri incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato condotto in Questura, dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima fissato per questa mattina alle 10. L’operazione, spiegano dalla polizia, rientra nelle attività di controllo mirate al contrasto dello spaccio e dei reati predatori nelle zone più sensibili della città.

Il sequestro conferma come giardini, parcheggi e aree pubbliche vengano spesso utilizzati per nascondere piccole quantità di droga da recuperare al momento delle cessioni. L’intervento tempestivo degli agenti ha consentito non solo di interrompere una cessione già avvenuta, ma anche di scoprire un quantitativo ben più consistente di sostanze stupefacenti custodite in casa.