Nascondeva l'hashish nelle confezioni degli snack: arrestato un 34enne

Bologna, 11 maggio 2024 - Tutto è nato da una perquisizione in un appartamento di via Donato Creti, zona Bolognina. Qui gli agenti della polizia, durante un servizio di controllo, hanno trovato 700 grammi di hashish celati in vari punti della casa. La sostanza stupefacente era stata nascosta nelle confezioni degli snack, dai KitKat agli Snickers, ma anche Kinder Bueno e Kinder Delice. I poliziotti della Bolognina Pontevecchio hanno prima controllato la cabina armadio, dove sono stati trovati due bilancini di precisione e un borsello in pelle con 1.800 euro in contanti.

Poi, continuando la perquisizione, hanno controllato il piumone all’interno del quale sono state trovate le finte confezioni di snack, suddivisi in diversi panetti, contenenti l’hashish. Altro stupefacente è stato rinvenuto in una scatola di scarpe. Nei guai è finito così l'inquilino della casa, un trentaquattrenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e non. L'uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e questa mattina è stato portato in tribunale per l'udienza di convalida.