Nascondono in casa oltre 5 chili di droga e circa 15mila euro, coppia finisce in manette

Bologna, 21 maggio 2024 - Nascondevano in casa oltre cinque chili di droga e circa quindicimila euro in contanti. Per questo motivo un uomo di 33 anni e una donna di 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Già da tempo i militari dell'Arma sospettavano che il trentatreenne conservasse in casa una grande quantità di droga, motivo per cui lo controllavano da alcuni giorni. Un giorno, quando l'uomo è tornato a casa in auto è stato fermato dai carabinieri. Sorpreso, il pusher ha iniziato ad agitarsi e a mostrare evidenti segni di nervosismo, accompagnati da frasi confuse e senza senso, evidentemente perché cosciente di essere stato scoperto, arrivando così ad ammettere le proprie colpe subito dopo.

Prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno spiegato alla compagna dell’uomo, presente all’interno dell’abitazione, il motivo della loro visita. Al termine delle operazioni di perquisizione personale, della casa e dell'auto, i militari hanno recuperato un totale di 3,3 chili circa di hashish suddiviso in panetti, ovuli e frammenti, oltre a 2 chili circa di marijuana confezionata all’interno di vari contenitori per alimenti e buste per il sottovuoto.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno recuperato una bilancia digitale di precisione e una macchina per il sottovuoto, con annesse buste uguali a quelle utilizzate per il confezionamento della droga. È stata recuperata anche una cospicua somma di denaro contante pari a 14.860 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente tutto frutto dell'attività di spaccio tenuta dalla coppia. Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due responsabili, entrambi italiani, sono stati portati in carcere.