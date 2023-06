Nascondono merce nel passeggino

Si aggirano per il supermercato spingendo il passeggino del figlioletto e nascondendo dentro alcuni prodotti. Una coppia è stata denunciata dalla Polizia locale Reno Galliera per furto aggravato in concorso. I fatti sono avvenuti alla Coop di San Giorgio di Piano. Il loro atteggiamento, però, non è passato inosservato ad alcuni addetti alla sorveglianza del supermercato che, in borghese, hanno tenuto d’occhio la coppia che alla cassa ha pagato un litro di latte e cercato di uscire cinquanta deodoranti spray e diciannove confezioni singole di caffè.