Nascosto fra i vagoni del treno per 100 Km: soccorso a Bologna un uomo di 61 anni

Bologna, 12 giugno 2025 – Si era nascosto sopra il separatore in gomma che divide due carrozze del treno e ha viaggiato così per più di 100 chilometri. Forse non voleva pagare il biglietto l’uomo di 61 anni che è stato è stato soccorso dai vigili del fuoco visto che si trovava molto vicino alla linea elettrica di alimentazione.

Il caso

L’episodio è stato scoperto ieri sera alla stazione di Bologna, dove gli agenti della polizia ferroviaria hanno soccorso un 61enne, italiano, con alle spalle alcuni precedenti. La scena è stata documentata da alcune foto, scattate da altri passeggeri. Il treno era un Italo partito da Venezia: a quanto risulta, la presenza di un soggetto nascosto tra le carrozze era stata già segnalata poco dopo la partenza. Il capotreno aveva fatto un controllo nei pressi di Padova senza trovare nessuno e il convoglio aveva ripreso la corsa. Dopo un'ulteriore segnalazione una volta arrivato a Bologna, gli agenti della Polfer hanno individuato il 61enne.

I soccorsi

Raggiungere e recuperare l'uomo non è stato facile, visto che si trovava pericolosamente vicino alla linea elettrica di alimentazione del treno e dunque si è resa necessaria anche la presenza dei vigili del fuoco. Il 61enne è stato poi affidato ai sanitari del 118 e portato all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.