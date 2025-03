Naska in acustico al Celebrazioni: "Brani per raccontare la tristezza"

"Non potrò fare college punk fino a 35 anni". E’ un periodo particolare quello che ha affrontato Naska. Il cantautore nato a Loreto, in provincia di Ancona – al secolo Diego Caterbetti – ha passato dei mesi introspettivi e di auto analisi, "proiettato sempre sul presente, più che sul futuro". Succede, quando si raggiunge un certo livello. Da un periodo "complicato e particolare" è nato ‘Milanconia’ (Thamsanqa/The Orchard), un Ep completamente in acustico uscito in formato vinile e cd e su tutte le piattaforme digitali. Un disco che vuole mettere in luce l’anima acustica ed essenziale che Naska sta portando dal vivo in teatro con il suo ‘Unplugged Tour’, pronto a fare tappa al Teatro Celebrazioni questa sera alle 21. Arrangiamenti per pianoforte, archi e chitarre acustiche, ‘Milanconia’ segna un ulteriore capitolo nel percorso artistico del cantautore e si lega a doppio nodo all’esperienza delle date in giro per l’Italia.

Naska, come sta andando il tour?

"Confesso che all’inizio ero preoccupato, ma ho ricevuto tante sensazioni positive. Forse è merito della scaletta che abbiamo scelto, brani che nel bene o nel male hanno già quella veste ‘unplugged’ e sono stati riarrangiati nel modo giusto. È venuto fuori un bello spettacolo, malinconico…".

Uno spettacolo che si lega perfettamente all’Ep in uscita?

"Il disco nasce dal bisogno che avevo di scrivere: dopo il concerto al Forum di Assago ho avuto un po’ il contraccolpo dell’adrenalina. Quando hai una scarica così forte, il giorno dopo ti butti giù. Così è nato ‘Milanconia’, non sono proprio canzoni felici…”.

Si sente un artista melanconico?

"Diciamo che ho vissuto dicembre, gennaio e febbraio a Milano, che in questo periodo dà il meglio nel proprio grigiore, e questo non mi ha aiutato. Soprattutto perché sono metereopatico (sorride, ndr). Ormai sono da cinque anni sempre in giro, sento il peso del lavoro sulle spalle e non sempre è facile".

I social possono aggravare la situazione? O dare una spinta verso un pubblico giovane? Lei ha grande seguito, soprattutto da parte della generazione Z.

"Ovviamente aiutano a promuovere la musica, a volte mi chiedo come facevano a fare senza negli anni Ottanta… A volte, però, ti fregano. Per un certo periodo non li ho vissuti benissimo, ma come una costruzione: dovevo per forza pubblicare qualcosa, dovevo esserci insomma. Alla fine ho imparato a fregarmene e a concentrarmi su me stesso".

C’è una canzone inserita nel concerto a cui è più legato?

"Nel tour porto in anteprima il disco, sicuramente spicca ‘Milano’, che rispecchia l’atmosfera e il periodo che ho vissuto. Anche se va detto che l’Ep non è proprio un ‘unplugged’: qualche chitarra elettrica dentro ce l’ho voluta buttare".

Dal futuro cosa si aspetta?

"Cercherò sicuramente un’evoluzione musicale: non potrò fare college punk fino a 35 anni, anche se oggi ne ho 27. Voglio sperimentare, come ho fatto in passato con ‘Berlino’: cassa dritta e tutta quella roba lì, mi piace".