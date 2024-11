Nassiryia, altro sfregio. La lapide in Montagnola portata via da ignoti

Ancora uno sfregio al monumento in memoria dei caduti di Nassiryia. La lapide, posta all’interno del Parco della Montagnola, è stata divelta e portata via ad opera di vandali ancora ignoti. L’allarme arriva da Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune e candidato consigliere alle prossime Regionali.

"È une vergogna che accadano episodi come questi – sottolinea Di Benedetto –. Il rispetto per i nostri caduti deve essere parte integrante della nostra cultura e proprio di ognuno di noi. Evidentemente è necessario lavorare maggiormente su questo aspetto culturale, a partire dalle scuole e dalle istituzioni. Sono riflessioni doverose che mi auguro accomunino tutti. Un grande grazie ancora una volta ai nostri caduti, alle loro famiglie e alle nostre forze armate per tutto quello che fanno ogni giorno in difesa della patria e della comunità".

Non è la prima volta che la lapide in memoria delle vittime dell’attentato in Iraq nel 2003 viene presa di mira: nel 2009 il memoriale fu asportato e l’autore del gesto tentò anche di darla alle fiamme utilizzando delle foglie secche. Ancora prima, nel 2004, protagonista fu l’ex custode della Montagnola che, non sapendo di essere ripreso dalle telecamere, tentò di distruggere la lapide con una mazza da baseball. Lo stesso custode, in precedenza, aveva provato diverse volte a vandalizzare la lapide.