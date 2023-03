"Nata con il mattarello Meritiamo più onori"

Giuliana Raffellini, di mestiere sfoglina: da dove nasce la sua passione per la sfoglia?

"Sono nata con il mattarello in mano. Del resto mio nonno aveva un laboratorio in piazza Santo Stefano, facevamo la sfoglia per il ristorante ‘Cesarina’. Lui mi diceva sempre, per giocare con me: ‘Andiamo a fare tre uova di sfoglia’. Un ricordo bellissimo".

E’ contenta della notizia che l’Italia ha ufficializzato il percorso di candidatura della ‘Cucina italiana’ a patrimonio immateriale dell’Unesco? Dentro c’è anche la sfoglia.

"Un riconoscimento importante e mi viene da dire: finalmente. La cosa mi rende fiera, perché quello della sfoglina è un lavoro che non viene riconosciuto. Pensavamo come associazione di promuovere una proposta di legge in Regione Emilia-Romagna, perché non esiste, come sa, un riconoscimento certo. Ora è il momento, spero che i politici locali ci diano una mano. La sfoglia è la storia di Bologna e del territorio, un’arte proprio bella da vedere".

Lei ha ancora un laboratorio?

"Adesso lavoro come libera professionista e giro per fare consulenze".

Qual è la pasta che va di più?

"Sempre il tortellino, talmente amato che poco ci manca che sia globalizzato, è il nostro cavallo di battaglia. Poi ci sono le tagliatelle, che putroppo all’estero sono state un po’ soppiantate dagli spaghetti. Anche se gli stranieri che vengono qui riconoscono l’eccellenza della nostra pasta. Ripeto, il nostro amore per la sfoglia tirata a mano dovrebbe avere più onori".

pa. ros.