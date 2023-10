’Nata per te’ oggi all’Odeon

È uno dei film di cui si parla di più in queste settimane: ’Nata per te’, storia vera di Luca e Alba. L’appuntamento è questo pomeriggio alle 16 al cinema Odeon, dove al termine della proiezione il regista Fabio Mollo (nella foto) e l’interprete Pierluigi Gigante incontreranno il pubblico.

’Nata per te’, nelle sale da pochi giorni con Vision Distribution, è appunto la storia di Luca e Alba. Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la Sindrome di Down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie ’tradizionali’ devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Il film vede tra gli interpreti anche Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Antonia Truppo e Iaia Forte.