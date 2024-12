Natale a Monzuno: mercatini, luminarie e tradizioni per una giornata di festa

Un pomeriggio di festa dedicato al Natale quello che sabato prossimo vedrà animare Monzuno, a partire dalle 16,30, con tante proposte organizzate dal Comune, in collaborazione con Confcommercio Ascom, i commercianti e il Comitato ‘San Luigi’.

Nel centro saranno allestiti mercatini di artigianato creativo, insieme a stand con cioccolata calda, vin brulè e proposte gastronomiche della tradizione, come borlenghi, tigelle e dolci. Alle 17,30, accensione dell’albero e delle luminarie insieme agli elfi di Babbo Natale, accompagnati dai canti natalizi della corale ‘Aurelio Marchi’.

A seguire, aperitivi nei caffè del centro con musica e dj set: in console ’Mago DJ’. Visitatori, famiglie e bambini potranno godersi la magica atmosfera del Natale a Monzuno e avranno anche l’occasione per fare acquisti natalizi e cercare i propri regali nei negozi del centro, nei mercatini di artigianato creativo e di prodotti tipici.

"Sabato sarà una giornata speciale - sottolinea il sindaco Bruno Pasquini - ricca di appuntamenti dedicati ai turisti, ma anche alla nostra comunità e ai cittadini, che sono certo potranno apprezzare momenti di coesione e condivisione nei quali vivere il Natale della tradizione con serenità e voglia di stare insieme. E sarà anche una giornata ideale per riscoprire un territorio unico e bellissimo del nostro Appennino".

"‘Natale a Monzuno’ vuole essere anzitutto un dono e un’attenzione alla nostra comunità da parte dagli operatori economici - aggiunge Daniele Maestrami, presidente di Confcommercio Ascom Monzuno – e, tuttavia, nel nostro territorio i significati sono molteplici: un’occasione per valorizzare la rete distributiva di prossimità, invitando cittadini e famiglie a fare acquisti presso i propri commercianti di fiducia; poi c’è l’intento di impreziosire l’atmosfera e la cornice natalizia del nostro centro; infine, ma non ultimo, c’è l’obiettivo di sostenere il turismo nei centri montani come risorsa capace di fare da volano anche per il tessuto commerciale, per i caffè, i ristoranti, i negozi".

"Soprattutto nei centri del nostro Appennino - dice Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna - queste iniziative sono un virtuoso esempio di impegno da parte di una comunità che attribuisce valore alla socialità e alla partecipazione, ma è anche un importante veicolo di promozione del territorio. Ascom vuole essere vicina all’amministrazione comunale, alle associazioni e ai commercianti che si impegnano per creare vitalità e valore per il tessuto sociale e per l’economia di prossimità".