Natale di solidarietà con il ‘dono sospeso’

Colori, album da disegno, orsacchiotti, libri e tanti, tantissimi giocattoli: grande successo per ‘Il Dono sospeso’, l’iniziativa benefica organizzata del Comune di San Lazzaro che anche quest’anno è riuscita a far arrivare delle famiglie seguite dai servizi sociali e dell’emporio solidale "Amalio" un regalo di Natale destinato ai più piccoli.

Sono stati davvero tanti i cittadini che hanno acquistato un dono all’interno degli esercizi commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa lasciando così che poi il dono fosse recapitato a chi ne avesse realmente bisogno in tempo per il Natale. "A nome di tutta l’Amministrazione comunale di San Lazzaero voglio ringraziare i tantissimi cittadini che hanno raccolto con così grande entusiasmo il nostro appello - commenta l’assessora al Welfare e al contrasto alle diseguaglianze, Marina Malpensa –. Scegliere di regalare un sorriso a chi si trova in una condizione di fragilità è un gesto davvero molto bello e che penso incarni perfettamente lo spirito del Natale.

Per questo un ringraziamento particolare va anche a chi ha reso possibile tutto questo, ovvero i commercianti del nostro territorio che hanno aderito al ‘Dono Sospeso’: l’edicola di Piazza Bracci, quella di via Kennedy 19, quelle di via Edera 45 alla Ponticella e Cicogna in via Donini 63. E poi gli Squilibrai di via Roma, il Quadrifoglio di via Emilia 138, lo Sterlino, Buffetti e Yomu-Nari, fino alla Coop di via Martiri delle Foibe, i Conad di via Jussi e via Emilia, e il Famila che ha partecipato con un donazione diretta".

z. p.