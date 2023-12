Natale, le messe di Zuppi. In stazione e in Cattedrale

La messa della notte di Natale, che si terrà questa sera alle 23, sarà preceduta alle 22.30 dalla Veglia dell’attesa e sarà celebrata in Cattedrale dall’arcivescovo Matteo Zuppi. Domani, alle 17.30 in San Pietro l’arcivescovo presiederà la messa del giorno di Natale. Le celebrazioni, con i canti a cura del Coro della Cattedrale, saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di ’12Porte’. La liturgia della Vigilia delle 23 sarà in diretta su èTv- Rete7 (canale 10), Trc Bologna (canale 15), Nettuno TV (canale 111) e Radio Nettuno Bologna Uno (FM 97 - 96.700) e la celebrazione di Natale, alle ore 17.30, sempre su èTv-Rete7 e Nettuno TV.

Altre celebrazioni oggi e domani, sempre con il cardinale Zuppi: alle 21 nella hall Alta velocità della stazione centrale (via de’ Carracci, 27/a) celebrerà la messa della Vigilia proposta dalla Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, Suore Missionarie della Carità, Cooperativa Sociale DoMani, Fratelli Tutti Gaudium e altre realtà. Domani Zuppi presiederà la liturgia nella casa circondariale ’Rocco D’Amato’ e parteciperà al pranzo con i le persone più fragili nella chiesa della Santissima Annunziata (via San Mamolo, 2), organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

"Ricorre l’800mo anniversario del primo presepe, quello di Greccio – afferma l’arcivescovo nel messaggio di auguri natalizi – in quel freddissimo 1223 San Francesco volle rivivere la Natività rendendola piena di luce. Penso alle guerre che non solo non terminano, ma sembrano addirittura peggiorare. Il Natale non è una pozione magica ma è il bene: imparare a voler bene, a donarlo".