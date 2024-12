Natale luminoso alla Chiusa di Casalecchio: inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione

Sarà un Natale più luminoso per la Chiusa di Casalecchio. Venerdì infatti è prevista l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione del camminamento che va parallelo al canale di Reno dallo sbarramento sul fiume in direzione di Bologna.

Fra la Casa di guardia e il Paraporto stanza è stato infatti portato a termine un progetto promosso e sostenuto da Canali di Bologna in sinergia col Comune di Casalecchio che accende luci nuove sul monumento idraulico già riconosciuto come patrimonio Unesco e storico punto di partenza del sistema dei canali ad occidente della città.

"La nuova illuminazione, parte di uno dei progetti speciali di Canali di Bologna, è stata realizzata grazie ai fondi raccolti attraverso le visite guidate e le iniziative promosse dal Consorzio. Un risultato che evidenzia l’importanza della partecipazione dei cittadini e della collaborazione tra istituzioni locali nella valorizzazione del patrimonio storico" si legge nel comunicato ufficiale che annuncia il dettaglio dell’inaugurazione fissata alle 18 con punto di ritrovo al cancello di accesso al viale al 187 di via Porrettana.

"L’occasione è non a caso fissata nel giorno di Santa Lucia, simbolo di luce e speranza" aggiungono le autorità che saranno presenti: il sindaco Matteo Ruggeri, il presidente del Consorzio canale Reno Andrea Zanotti e il direttore dei canali di Bologna Andrea Bolognesi. Tutti ancora alle prese con i ripristini dei danni arrecati dalle ultime alluvioni che hanno indotto al rinvio di un evento annunciato per le festività di San Martino, come ricorda il presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani che parla di un "Ottimo risultato l’illuminazione del camminamento e speriamo preluda al recupero anche dell’impianto luce della Chiusa di Uragani, datato 1997, che migliorerebbe la percezione del monumento".

Un aspetto sottolineato anche dai Canali di Bologna che aggiunge come "per la prima volta la nuova illuminazione del camminamento, che consentirà a chi fosse interessato di fruirne anche nelle ore serali", non perchè si preveda il libero accesso al camminamento interno ma perchè in occasione di eventi concordati con enti o associazioni è così garantita la sicurezza e la percezione chiara dei percorsi anche in ore serali.

Dopo l’accensione in programma concerto del coro gospel The Marching Saints con rinfresco.