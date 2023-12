Natale nei Musei Civici. Al Davia Bargellini si scopre il presepe di Giovanni Putti

Si rinnova, anche quest’anno, il consueto appuntamento con la tradizione dell’arte plastica presepiale proponendo al Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini l’esposizione di un presepe di Giovanni Putti dall’Accademia di Belle Arti, a cura di Mark Gregory D’Apuzzo, Antonella Mampieri e Alfonso Panzetta. La mostra, promossa in collaborazione con Accademia e Centro Studi per la Cultura Popolare, rimane visibile fino al 14 gennaio 2024, con ingresso gratuito. La Natività, esposta in pubblico per la prima volta, è tra le più rappresentative della scultura neoclassica bolognese. Putti compì gli studi all’Accademia Clementina, ove vinse diverse medaglie accademiche. Il suo repertorio di sculture per il cimitero felsineo è da considerarsi il nucleo più rilevante di inizio Ottocento a Bologna, nonché una risposta originale rispetto agli altri grandi scultori contemporanei che hanno lavorato per la città come Luigi Acquisti, Giacomo De Maria e Cincinnato Baruzzi. Durante il periodo di apertura sono proposte visite guidate gratuite, senza obbligo di prenotazione: la prima è oggi alle 16 con Mampieri e Panzetta (co-curatrice e co-curatore della mostra).