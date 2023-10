Nati con malformazioni. Sotto le Due Torri corso degli specialisti in arrivo da New York

La storia inizia con Giacomo, il neonato colpito da una grave malformazione, incompatibile con la vita, venuto al mondo nel 2013 e vissuto solo 19 ore. In seguito a quel caso, il Sant’Orsola ha lanciato il ‘Percorso Giacomo’, per sostenere i bambini colpiti da diagnosi infauste e i loro familiari, permettendo ai neonati di stare con i genitori fino al termine della vita nel rispetto della loro dignità.

Dieci anni dopo è il momento del bilancio: la comfort care, la gestione del dolore e la bioetica sono alcuni degli argomenti che verranno affrontati domani al congresso ’Le cure palliative perinatali – Esperienze nazionali e internazionali a confronto’, organizzato all’Auditorium Illumia di via de’ Carracci con il patrocinio dell’Irccs Sant’Orsola: tra i relatori numerosi specialisti del Policlinico. "All’appuntamento interverranno anche gli specialisti della Columbia University di New York, ospedale dove sono stata dal 2009 al 2011 – sottolinea Chiara Locatelli, responsabile Comfort Care perinatale e assistenza al neonato con malformazioni congenite del Policlinico –. E ora abbiamo un’opportunità: gli esperti statunitensi, tra i quali Brian Carter, Alex Mancini, Frances McCarthy, Bryn McNamee-Tweed ed Elvira Parravicini, venerdì, il giorno dopo il convegno, terranno un corso teorico-pratico per infermieri, ostetriche e psicologi in arrivo da tutta Italia".

La neonatologa spiega che durante i dieci anni del ’Percorso Giacomo’ "35 bambini sono venuti al mondo sia con diagnosi prenatali di life limiting conditions, sia senza diagnosi prenatale, ma alla nascita con condizioni di inguaribilità: quindi questi bimbi devono essere curati perché abbiano una migliore qualità di vita e possano essere sostenuti così le loro condizioni di fragilità".

Locatelli ricorda che alcuni neonati sono vissuti "solo alcuni minuti, altri ore, altri ancora riescono ad andare nelle loro case. Le cure palliative perinatali sono rivolte a quei bimbi che non possono guarire, ma non sono solo cure della terminalità e allora è necessario accompagnarli con un giusto sostegno, in modo che non soffrano e non sentano dolore. E il sostegno va dato anche ai loro cari. Si sono rivolte a noi famiglie italiane e straniere di qualsiasi etnia, provenienti anche da fuori Regione. Qui trovano un’équipe multidisciplinare, dove è presente anche la cardiologia e la neurologia pediatrica e vengono seguiti da un team di ginecologi, neonatologi, ostetriche, infermieri e psicologi".

Toccante la testimonianza di due genitori. "Da subito ci siamo sentiti coinvolti non come pazienti, non come semplici fruitori di un servizio sanitario assistenziale – osservano –, ma come parte di un’équipe, di una vera e propria squadra, condividendo le nostre paure e i nostri desideri più profondi. Ciò che stava a cuore a tutti era questo: accogliere nel mondo una nuova vita, che da tanti mesi si preparava a vedere la luce, e custodirla perché ogni minuto fosse vissuto in pienezza, nel miglior modo possibile: che la nostra bambina potesse vivere amata e coccolata in braccio ai suoi genitori".