Nato con la spina bifida, al via la raccolta fondi per la riabilitazione

Al via la raccolta fondi ’Un futuro per Biagino: sostieni la sua riabilitazione, organizzata da Bimbo Tu, nell’ambito dell’iniziativa Adesso Tu, che ha l’obiettivo di raccogliere 12mila euro sulla piattaforma Go Fund Me per aiutare Biagio, 15 anni, nato con la spina bifida, a sostenere le terapie. L’associazione conosce e segue Biagio da tanti anni, fin da quando era piccolo.

Oggi il ragazzo, soprannominato affettuosamente Biagino, vive su una sedia a rotelle a causa della spina bifida, una malformazione congenita dovuta a un difetto nello sviluppo della colonna vertebrale e del midollo spinale. Nel 2023 Biagino ha affrontato un intervento chirurgico ortopedico alla colonna vertebrale per correggere una grave scoliosi. Lo scorso agosto nuovo intervento per raddrizzare una gamba al Rizzoli. Il sogno della sua famiglia è di potergli consentire più autonomia e indipendenza per il futuro sulla sua carrozzina ma, perché no, anche in piedi.