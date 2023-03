Naufragio di Cutro: Bologna attende le bare dei morti

Bologna, 8 marzo 2023 – Una parte delle bare delle persone morte nel naufragio di Cutro del 26 febbraio arriveranno a Bologna nelle prossime ore: per questo primo trasferimento c’è l’accordo delle famiglie che hanno dato il loro nulla osta alla sepoltura nel cimitero islamico che si trova a Borgo Panigale. Mancano ancora le autorizzazioni decisive per sbloccare il trasferimento dalla Calabria all’Emilia. I parenti delle vittime del naufragio di Cutro protestano contro la decisione del Governo di trasferire al cimitero musulmano di Bologna le salme delle vittime, 08 marzo 2023. "Noi vogliamo i corpi delle vittime in Paesi di origine in Afghanistan o dove famiglia vuole" è scritto in un cartello. ANSA / Giuseppe Pipita E’ il risultato di una mattinata di tensione, con la protesta di una parte dei familiari (video): molti, infatti, hanno chiesto il trasferimento delle salme in patria, in Afghanistan. Si sono seduti per terra, bloccando la strada, davanti al Palazzetto dello Sport in cui sono state portate le oltre 70 bare e urlano: "Basta bugie", "Giustizia". E chiedono all'Italia "di non essere abbandonati". Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che aveva dato la disponibilità della città ad accogliere le spoglie dei naufraghi, si è affrettato a precisare: “Credo che...