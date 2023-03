Naufragio di Cutro, caos sulle salme: Bologna pronta a ospitarle

Per approfondire:

Bologna, 9 marzo 2023 – Bologna è pronta a ospitare nel cimitero islamico di Borgo Panigale alcune delle 72 salme del naufragio di Steccato di Cutro, avvenuto il 26 febbraio. Ma fino a ieri sera tardi è stato impossibile capire del tutto tempi e modalità del trasferimento. Sette bare, fra le 22 e le 23, alla fine avrebbero lasciato il Palamilione alla volta di Bologna e altre sono attese oggi. Ma per tutta la giornata – che a Crotone, dove sono arrivate le famiglie dei defunti, ha avuto momenti di tensione – è stato un susseguirsi di notizie e di numeri, subito seguiti da smentite e controsmentite. Con un continuo rimbalzare di indiscrezioni tra Comuni, Prefetture e Viminale.

Ieri si era parlato di 14 salme in arrivo già nella serata/notte di ieri. Con parenti al seguito su pullman forniti dalla Protezione civile. Altre 11 bare sarebbero attese per oggi. Ma al termine di una giornata a dir poco confusa, senza alcuna comunicazione ufficiale, il trasferimento serale sembrava essere stato congelato.

Una cosa pare certa. Viste le proteste dei famigliari delle vittime e il sit-in di ieri, a Crotone, contro la decisione di portare tutte le salme sotto le Due Torri, si è deciso che a Bologna arriveranno soltanto le salme il cui trasferimento abbia avuto il nulla osta dei parenti. Le altre saranno rimpatriate nei Paesi d’origine a spese dello Stato italiano.

Intanto Yassine Lafram, presidente della Comunità Islamica bolognese, in una lettera inviata alla Prefettura di Crotone si impegna «affinché venga data dignitosa sepoltura alle vittime nel cimitero islamico di Bologna, nel rispetto del rito funebre islamico, come richiesto dai familiari». Lafram assicura anche che «i defunti rimarranno seppelliti all’interno del cimitero islamico, e che negli anni non verranno né cremati né trasferiti al di fuori del perimetro del cimitero islamico di Bologna». L’intervento e le rassicurazioni di Lafram sembrano essere stati decisivi nel convincere 25 famiglie ad accettare la sepoltura dei loro defunti a Borgo Panigale. Sul fronte istituzionale, sabato scorso il governatore Stefano Bonaccini e il sindaco Matteo Lepore avevano dato «la disponibilità di Regione e Comune ad accogliere le salme dopo il naufragio di Cutro, raccogliendo l’appello della comunità musulmana calabrese».

Ieri, il sindaco ha definito «sacrosante e legittime» le richieste dei famigliari delle vittime. Ed «è giusto che abbiano il tempo per valutare un eventuale trasferimento delle salme nel paese di origine». Lepore conferma comunque «la disponibilità della città di Bologna a ospitare le salme». Ma «ovviamente ogni trasferimento dovrà avvenire solo con il pieno consenso delle famiglie e nel rispetto della dignità dei superstiti, di congiunti e familiari delle vittime».

Il primo cittadino si augura quindi «che chi sta gestendo questa cosa per il Governo agisca curando le relazioni con i familiari con la massima cura e umanità».