Naufragio di Cutro, l’ultimo saluto Lo strazio e le preghiere dei parenti "Perché nessuno li ha soccorsi?"

Sette bare orientate in direzione della Mecca. L’Imam recita alcune sure del Corano, come prevede il rito islamico. Dietro di lui, per file, una cinquantina di persone segue la preghiera canonica. È l’inizio del funerale delle sette vittime afghane del naufragio di Cutro che riposeranno – per decisione dei parenti – nel cimitero islamico di Borgo Panigale, uno dei più grandi degli oltre cento sparsi per l’Italia.

Si tratta di due nuclei famigliari afghani, partiti su un barcone della speranza per raggiungere i parenti, chi in Germania chi in Belgio. Sunniti gli uni, sciiti gli altri. I Jafar piangono quattro morti: marito e moglie, un figlio e una nonna. I Quraishi tre: una mamma e due figlie di 3 e 4 anni.

Dopo la rituale preghiera collettiva, le bare vengono portate, in fila, in assoluto silenzio, nel luogo della sepoltura a terra. Ma nel campo islamico sono previste otto fosse. Il papà delle piccole Roqia e Zahra è ancora disperso. Suo cugino ha chiesto di tenere uno spazio libero, vicino a loro, nel caso il mare restituisse il corpo. "Non sapevamo che fossero su quel barcone", racconta Ahmad Waris Quarishi. Saputo del naufragio al largo di Cutro "e non avendo più notizie, ci siamo preoccupati e siamo corsi a Crotone".

Nemat Jafar, fratello di una delle vittime, punta l’indice contro la Guardia costriera: "Non è possibile che nessuno abbia visto quella barca, in mare per dodici ore". Poi ringrazia "i bolognesi, molto ospitali", e "il popolo italiano".

Durante la sepoltura, una bara per volta, i parenti gettano un pugno di terra nella fossa. Si inginocchiano, mentre l’Imam recita le preghiere. Poi con un badile sistemano la terra riportata dalla ruspa.

Alle esequie sono presenti il sindaco Matteo Lepore e Igor Taruffi, assessore regionale. "Io ho molte cose da dire sulla vicenda di Cutro – afferma il sindaco –, ma lo dirò nei prossimi giorni perché penso che oggi sia il momento del cordoglio e credo che non dobbiamo lasciare spazio alle polemiche o diversità di vedute".

"Per noi – commenta Taruffi – era un dovere oggi essere qui per manifestare vicinanza e cordoglio alle vittime di una strage che interroga le coscienze di tutti. Oggi è il momento di stare vicino ai famigliari delle vittime. Ma credo sia giusto e doveroso, soprattutto nei confronti delle vittime, accertare tutte le responsabilità, fare massima chiarezza perché di questo abbiamo bisogno. Non possiamo far finta che non sia successo nulla".

Luca Orsi