’Navigatore’ al Sant’Orsola Ecco l’App che conduce al luogo dell’appuntamento

Andare a una visita medica e raggiungere il luogo dell’appuntamento senza perdere tempo, evitando di girare come in un labirinto. I pazienti dell’Irccs Sant’Orsola o coloro che entrano in ospedale per incontrare un parente, hanno a disposizione l’app Easy Hospital, finora già scaricata da circa 14mila utenti e usata in media da 9mila persone al mese, 300 al giorno.

"Siamo una città nella città, a volte è una corsa a ostacoli riuscire a guidare i pazienti, oltretutto ora siamo in piena fase cantieri, quindi dobbiamo spesso spostare gli ambulatori come un domino. Questa App semplifica e migliora la fruizione dei servizi sanitari per chi visita il nostro Irccs". Così Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola, presenta ’Easy Hospital’, l’App gratuita sviluppata dalla Regione insieme al Policlinico. Al Sant’Orsola ogni giorno accedono circa 20mila persone tra dipendenti, studenti e docenti universitari, pazienti, visitatori e fornitori: da via Palagi a viale Ercolani la distanza è di circa un chilometro, nell’area sono presenti 7 ettari di verde, 32 padiglioni e 80 unità operative.

Chi prenota una prestazione nell’ospedale riceve un sms con un promemoria e un link: cliccando sul collegamento, si apre l’applicazione che indicherà la posizione dell’ambulatorio dove è atteso e il percorso più rapido per raggiungerlo a piedi. Sullo schermo, inoltre, si aprirà una mappa che indica la propria posizione rispetto alla struttura ospedaliera grazie al gps dello smartphone. C’è anche la possibilità di attivare una guida vocale. Per due padiglioni, il 2 e il 23, il percorso guidato continua anche all’interno della struttura, grazie alla tecnologia bluetooth, fino al raggiungimento della destinazione. L’App, se il paziente non ha ancora pagato il ticket, suggerisce la cassa automatica più vicina, poi assegna il numero di accesso progressivo alla sala d’attesa, evitando la coda allo sportello. "Si tratta di un’ulteriore presa in carico digitale del cittadino – sottolinea Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute –. Non solo nella funzione di orientamento, ma anche come guida per le incombenze amministrative, verso una sempre maggiore semplificazione". Paola Salomoni, assessore regionale all’Agenda digitale, aggiunge che c’è l’intenzione di "estendere questa applicazione ad altre strutture sanitarie del territorio e anche in ambiti diversi".

Donatella Barbetta