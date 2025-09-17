Navigavano sui siti della Jihad. La Digos indaga su cinque persone

"Un’attività di perquisizione locale, personale e informatica per il reato di istigazione a delinquere commesso attraverso strumenti informatici", che ha coinvolto cinque persone residenti in regione, alcune delle quali anche in provincia di Bologna. Questo l’esito dell’operazione condotta dalle Digos felsinea, di Ravenna e Modena, con il coordinamento della direzione centrale di prevenzione e la direzione della Procura del capoluogo nei giorni scorsi. Le perquisizioni fanno parte di un’attività investigativa, nata da segnalazioni della direzione centrale della polizia di prevenzione e derivanti dal monitoraggio della rete Internet, che ha fatto emergere "un elenco di indirizzi IP acquisiti in ambito di collaborazione internazionale, che avrebbero registrato connessioni a spazi web gestiti da organizzazioni terroristiche – fa sapere la Questura –, riferibili soprattutto all’Islamic State e alla Rete Haqqani, e in particolare il network multimediale Al Raid Media Archive".

Dopo la scoperta, è toccato alla Digos bolognese eseguire le analisi del traffico degli indirizzi IP emersi. Analisi che hanno condotto a "cinque persone, intestatarie delle utenze associate agli IP segnalati e destinatarie del provvedimento dell’Autorità giudiziaria bolognese".

I soggetti coinvolti sono tutti residenti in Emilia-Romagna, nello specifico nelle province di Bologna, Ravenna e Modena. Si tratta di individui maggiorenni sia italiani di origine straniera, dunque soggetti italiani di seconda generazione, sia stranieri. Questi ultimi sono regolari sul territorio nazionale. Durante l’attività, i poliziotti hanno sequestrato "diversi apparati telefonici e informatici", alcuni in uso anche a soggetti minori. Infatti, diversi di questi dispositivi venivano utilizzati dai "figli minorenni degli indagati, in cui sono stati trovati primi riscontri di frequenti attività di navigazione, consultazione e scambio di materiale propagandistico". Quanto sequestrato dagli agenti verrà sottoposto ad analisi approfondite.

m. m.