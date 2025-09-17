Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Bologna

17 set 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
17 set 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
Navigavano sui siti della Jihad. La Digos indaga su cinque persone

Italiani di seconda generazione o stranieri. Perquisizioni anche a Modena e Ravenna

La Digos ha effettuato perquisizioni per il reato di istigazione a delinquere e sequestrato telefoni e computer

"Un’attività di perquisizione locale, personale e informatica per il reato di istigazione a delinquere commesso attraverso strumenti informatici", che ha coinvolto cinque persone residenti in regione, alcune delle quali anche in provincia di Bologna. Questo l’esito dell’operazione condotta dalle Digos felsinea, di Ravenna e Modena, con il coordinamento della direzione centrale di prevenzione e la direzione della Procura del capoluogo nei giorni scorsi. Le perquisizioni fanno parte di un’attività investigativa, nata da segnalazioni della direzione centrale della polizia di prevenzione e derivanti dal monitoraggio della rete Internet, che ha fatto emergere "un elenco di indirizzi IP acquisiti in ambito di collaborazione internazionale, che avrebbero registrato connessioni a spazi web gestiti da organizzazioni terroristiche – fa sapere la Questura –, riferibili soprattutto all’Islamic State e alla Rete Haqqani, e in particolare il network multimediale Al Raid Media Archive".

Dopo la scoperta, è toccato alla Digos bolognese eseguire le analisi del traffico degli indirizzi IP emersi. Analisi che hanno condotto a "cinque persone, intestatarie delle utenze associate agli IP segnalati e destinatarie del provvedimento dell’Autorità giudiziaria bolognese".

I soggetti coinvolti sono tutti residenti in Emilia-Romagna, nello specifico nelle province di Bologna, Ravenna e Modena. Si tratta di individui maggiorenni sia italiani di origine straniera, dunque soggetti italiani di seconda generazione, sia stranieri. Questi ultimi sono regolari sul territorio nazionale. Durante l’attività, i poliziotti hanno sequestrato "diversi apparati telefonici e informatici", alcuni in uso anche a soggetti minori. Infatti, diversi di questi dispositivi venivano utilizzati dai "figli minorenni degli indagati, in cui sono stati trovati primi riscontri di frequenti attività di navigazione, consultazione e scambio di materiale propagandistico". Quanto sequestrato dagli agenti verrà sottoposto ad analisi approfondite.

m. m.

