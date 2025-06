Navile, l’ansia dei residenti: "Il sindaco deve darci certezze"

La linea Rossa del tram impatta Stalingrado, mentre la Verde rende la vita difficile a Corticella, con commercianti e residenti molto preoccupati.

Si temono perdite di introiti e di clientela e cresce l’irritazione per l’udienza conoscitiva sul tram in Comune rimandata. Da qui, il coordinamento comitati del Navile si è riunito ieri mattina in via Bentini, a pochi metri dell’epicentro del cantiere, mentre il Comune ha tentato in extremis di tamponare il malcontento facendo volantinaggio per informare sui nuovi lavori in zona e sottolineando che l’udienza conoscitiva si farà, "è solo rinviata". Ciò nonostante, c’è chi come Nicola Ferrari, farmacista, portavoce del comitato Corticella-Navile, chiede più dialogo con l’amministrazione e garanzie "su parcheggi e accessi alle attività" durante tutta la durata del cantiere, altrimenti "le perdite che già ci sono da marzo, aumenteranno".

Preoccupata per la sua cartolibreria pochi metri più in là, Roberta Belardetti: "Oggi ci sarebbe dovuta essere un’udienza conoscitiva in Comune, ma è stata rimandata a luglio quando in tanti saremo in vacanza. Abbiamo bisogno di risposte", dice. L’auspicio è resistere, ma la paura di tirare giù la serranda c’è.

Alza la voce anche Oriano Muzzolon, del comitato ‘TramInMezzo’ di piazza dell’Unità: "Il progetto del Comune prevede linea Rossa e Verde con il passaggio del tram su tre lati della piazza, dalle 5 del mattino all’1 e mezza di notte. Sarà un disturbo continuo… Il sindaco Lepore sta ignorando il diritto alla salute dei bolognesi". A dar manforte ai cittadini, il centrodestra unito con il consigliere regionale meloniano Francesco Sassone, il leghista Matteo Di Benedetto e l’azzurro Nicola Stanzani. "Lepore ha abbandonato i commercianti di Corticella. E non ci sono adeguati ristori", dice Sassone. "Gli esercenti sono in ginocchio", fa eco Di Benedetto. Chiude l’azzurro Nicola Stanzani: "Il sindaco fa terrorismo dicendo che se fallisce il progetto del tram, fallirà il Comune e chiuderanno gli asili nido. Tutto questo per giustificare le scelte sbagliate di questa giunta…".

ros. carb.