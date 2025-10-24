"Navile, nuove ville già in vendita in una zona a rischio alluvioni"

C’è un annuncio su una nota piattaforma immobiliare che parla di ville già in vendita in via dell’Arcoveggio. Una "sorpresa" sgraditissima per il comitato ‘Salviamo il canale Navile’, che da anni chiede di ripulire l’area (allagatasi dopo le alluvioni del ‘23 e del ‘24) incalzando il Comune: "Non possiamo permettere che si costruisca ancora in aree ad altissimo rischio idraulico. Qui serve bonificare, non cementificare".

Il riferimento è al Pug (Piano urbanistico generale), che identifica quel punto come "da desigillare": "La zona è in parte demaniale e in parte privata – prosegue il comitato –. Negli anni ‘60 furono realizzati capannoni con coperture in eternit e vasti piazzali. Dopo le esondazioni, il Comitato ha più volte sollecitato le istituzioni. Nel frattempo gli immobili sono stati venduti a un’impresa, ma servirebbe raggiungere un accordo con la proprietà per demolire i manufatti, bonificare il sito e ripristinare l’invaso naturale, riportandolo alla sua funzione di vasca".

A giugno era arrivata la risposta del Gabinetto del sindaco Matteo Lepore, che riconosceva quel territorio come "fragile, incluso nel Piano speciale alluvione maggio ‘23 e sottoposto a vincoli del Pug, con divieto di aumentare superfici impermeabili o volumi edili". "Eppure abbiamo scoperto che da maggio diverse agenzie promuovono già la vendita di villette a schiera in via Arcoveggio 192. Perché nella risposta di giugno non è stato comunicato che una concessione edilizia era già stata rilasciata? Può l’amministrazione, in accordo con la Protezione Civile, attivarsi per garantire la realizzazione di una vasca di espansione, evitando nuovi danni?". Ad oggi dal Comune non è arrivata una risposta, ma il tema potrebbe finire sul tavolo della commissione speciale sull’alluvione, che si riunirà giovedì.

Francesco Moroni