"Navile scoperto?. Aiuterà il turismo"

Camminando in via Riva di Reno, cuore delle operazioni di scopertura del canale, incontriamo Chiara Schena che vive vicino alla zona interessata dai lavori in corso. "A mio avviso è una bella iniziativa, perché scoprendo il canale si potrebbe dare un vantaggio a livello estetico alla città". L’idea del Comune è di farne una sorta di versione bolognese dei navigli milanesi, costellati di alberature e aiuole, con due percorsi pedonali, uno a nord e uno a sud del canale, con più punti di incontro e una passerella all’altezza di via dell’Abbadia, che permette di proseguire la passeggiata verso l’altra sponda