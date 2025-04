Ncc, in città il primo convegno nazionale

Sistema Trasporti presenta il primo Convegno nazionale Ncc - Bologna 2025. Un’occasione, quella di venerdì (4 aprile) al centro congressi di Grand Tour Italia (via Canali 8 dalle 15.15), per comprendere la situazione attuale e il panorama della mobilità pubblica non di linea nei prossimi anni. "Siamo lieti di presentare il primo Convegno nazionale Ncc - Bologna 2025, organizzato da Sistema Trasporti con la collaborazione di MuoverSì Federazione Ncc e Mobilità e Comitato Articolo 16 – si legge nell’annuncio –. Un evento che riunisce gli operatori della categoria Ncc e promuove un dialogo con le figure protagoniste del dibatto sul futuro del nostro lavoro con ospiti in rappresentanza di tutte le parti coinvolte: operatori, politica, rappresentanti della categoria taxi".

L’evento sarà anche l’occasione per dibattere della proposta di legge d’iniziativa popolare per semplificare il settore Ncc (noleggio con conducente) che riprende alcuni dei principali princìpi di Sistema Trasporti come l’autorizzazione regionale per sottrarci alle 8000 burocrazie e distinzioni comunali, la libera circolazione nelle ztl e preferenziali, la differenziazione tra titolari di autorizzazione, dipendenti e tassisti in termini di requisiti per l’accesso alla professione. A confrontarsi col presidente di Sistema Trasporti Francesco Artusa, per il Comitato Articolo 16 ci saranno Matteo Hallisey, presidente dei Radicali italiani e Più Europa e Andrea Romano, presidente di MuoverSì. Per la politica i deputati Andrea Caroppo (Forza Italia), Andrea Casu (Pd) e Gaetana Russo (FdI).