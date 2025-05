Ncv torna all’utile dopo cinque anni. Cresce il fatturato

Crescono investimenti e fatturato, e dopo cinque anni torna in utile il fatturato di Ncv, la cooperativa bolognese con sede in Valsamoggia, che pochi giorni fa ha celebrato l’assemblea annuale dei soci. "Il fatturato ha ripreso a crescere, raggiungendo 35,3 milioni di euro e segnando +2,4 per cento rispetto al 2023 – spiega il direttore generale della storica coop leader nei settori dei trasporti e della logistica, Gabriele Battistin (nella foto) – e dopo cinque anni consecutivi di perdite torna l’utile. Contestualmente, abbiamo ridotto l’indebitamento complessivo dell’8%".

La giornata è stata anche l’occasione per sottolineare gli importanti traguardi già raggiunti nell’ambito del nuovo piano industriale: dal successo dell’inaugurazione della nuova sede di 23mila metri quadri presso il G-Park di Valsamoggia, al valore dell’impegno etico e sociale della cooperativa. Ncv è stata infatti la prima cooperativa a sottoscrivere la Carta metropolitana per la Logistica Etica ottenendo anche il ‘Rating di Legalità’ dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tra le iniziative si segnala l’avvio della Ncv- School: un programma gratuito di prima alfabetizzazione alla lingua italiana, per soci e dipendenti stranieri.