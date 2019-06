Bologna, 25 giugno 2019 - Nuovo colpo alla 'ndrangheta in Emilia Romagna: la Polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione e che sono storicamente legate ai Grande Aracri di Cutro.

I provvedimenti dell'operazione "Grimilde" sono stati emessi dal gip di Bologna su richiesta della Dda. Sono anche in corso un centinaio di perquisizione in tutta Italia nei confronti di soggetti che, pur non essendo destinatari della misura cautelare, sono comunque risultati collegati alla cosca.

Le indagini nei confronti dei presunti appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta sono state coordinate dal Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e condotte dagli uomini della Squadra mobile di Bologna in collaborazione con quelle di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, danneggiamento e truffa aggravata. Per eseguire le misure cautelari, in diverse città dell' Emilia Romagna, sono impegnati oltre 300 agenti.

Nel mirino ancora la famiglia Grande Aracri

Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi eseguiti dalla polizia contro la mafia calabrese figurano elementi di primo piano del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, tra i quali Francesco Grande Aracri e i due figli Salvatore e Paolo, ritenuti ai vertici del clan operante nelle Province di Reggio Emilia Parma e Piacenza.

Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, viveva coi figli a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Il Comune è noto, oltre che per i film su Peppone e don Camillo ispirati dai libri di Guareschi, per essere stato il primo in Emilia- Romagna che venne sciolto, a fine 2107, proprio le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Arrestato il presidente del consiglio comunale di Piacenza

Inoltre, tra i destinatari del provvedimento figura anche Giuseppe Caruso, attuale presidente del consiglio comunale di Piacenza, ritenuto appartenente al gruppo mafioso capeggiato dagli altri.

Nell’ambito della stessa operazione è in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dalla Dda di Bologna nei confronti dei principali appartenenti al gruppo criminale riguardante società, beni mobili ed immobili, conti correnti.

Salvini: "Nessuna tregua per i boss"

"Nessuna tregua e nessuna tolleranza per i boss, avanti tutta contro i clan". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l'operazione che ha portato all'arresto in Emilia- Romagna di presunti esponenti delle famiglie legate alla cosca Grande Aracri e complimentandosi con la Polizia e gli inquirenti.