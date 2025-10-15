‘Ndrangheta, impero economico sotto scacco: confiscati 45 milioni a un imprenditore

Bologna, 15 ottobre 2025 – Un impero economico da 45 milioni di euro, costruito secondo gli inquirenti su basi illecite, è stato definitivamente confiscato a un imprenditore calabrese operante anche in Emilia-Romagna e ritenuto vicino alla ’ndrina Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica.

La misura, eseguita dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, arriva dopo la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello e confermata dalla Cassazione.

Il provvedimento, divenuto ormai definitivo, riguarda un vasto patrimonio distribuito tra Emilia-Romagna e Calabria: otto immobili tra Ravenna e Cosenza, 28 terreni per un’estensione complessiva di circa 30mila metri quadrati, sei auto e sedici partecipazioni societarie con relativi compendi aziendali nelle province di Bologna e Ravenna.

L'operazione è stata portata avanti dalla Finanza

I beni, spiegano le Fiamme gialle, erano “palesemente sproporzionati rispetto alle esigue fonti reddituali dichiarate” dall’imprenditore, già condannato per numerosi reati contro il patrimonio, l’economia e la persona, in alcuni casi aggravati dal cosiddetto “metodo mafioso”.

L’operazione, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna sotto la direzione della Procura (Direzione distrettuale antimafia), rappresenta secondo le Fiamme gialle “l’epilogo di articolate e complesse indagini” volte a contrastare l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico regionale.

“La misura – sottolinea la Guardia di finanza – testimonia la particolare attenzione rivolta all’individuazione e all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, allo scopo di arginare l’inquinamento del mercato e favorire la libera concorrenza, a tutela della sana imprenditoria, della trasparenza e della sicurezza pubblica”.